وزير التعليم يوجه الجامعات والكليات الأهلية بامتحان جميع الطلبة بغض النظر عن دفع الاقساط

2020/07/18 | 08:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجَّهتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الأهلية بالسماح للطلبة بالدخول إلى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات بغض النظر عن دفعهم أجور الأقساط الدراسية، وتأجيل دفع الأقساط إلى حين تسليم النتائج أو إلى بداية العام الدراسي المقبل.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عم وزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب، إنَّ "الوزارة وجَّهت إعماماً رسمياً الى جميع الجامعات والكليات الأهلية يتضمن وجوب التزام الكليات والجامعات بإدخال الطلبة إلى الامتحانات الالكترونية حتى ـ وإن لم يسددوا أقساط الأجور الدراسية".

وأشار الى أن التوجيه شمل "أن يؤجّل دفع الاقساط إلى حين تسليم النتائج أو بداية العام الدراسي المقبل؛ نظراً للظرف الصحي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ولما تشكله الاجور من عبء على كاهل المواطنين بشكل عام".

وأضاف الوزير "نحن نأمل أيضا من الجامعات والكليات تخفيض الأجور الدراسية بما يتناسب مع الوضع الراهن ومراعاة لظروف الطلبة".

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