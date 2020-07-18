2020/07/18 | 08:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزاملي: يجب التعامل بحزم وقوة مع قتلة امر لواء 59 ولا يمكن ان تعود القطعات الا بقتل أو إلقاء القبض على جميع العناصر الارهابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 08:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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