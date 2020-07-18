شاهد: السبب الحقيقي وراء استهداف المرجعية بالعراق

2020/07/18 | 08:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر المرجعية الدينية في العراق الاساس في استنهاض الشعب العراقي وكافة القوى في البلاد لمحاربة تنظيم "داعش" الوهابي وتحرير الارض العراقية من الارهاب....

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