الحشد الشعبي يعزي باستشهاد آمر اللواء 59

2020/07/18 | 08:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى الحشد الشعبي العراقي باستشهاد العميد الركن علي حميد آمر اللواء 59 بالجيش العراقي....

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