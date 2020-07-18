الدفاع النيابية تكشف اخر تطورات انتشار الجيش على حدود “كردستان”

2020/07/18 | 08:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق مدحت، السبت، عن اخر تطورات انتشار الفرقة الخامسة على الحدود الادارية مع اقليم كردستان.وقال مدحت في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قطعات الفرقة الخامسة مستمرة منذ 3 ايام بالانتشار على الحدود الادارية مع اقليم كردستان ضمن محافظة ديالى من خلال خارطة طريق لسد كل الفراغات […]

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