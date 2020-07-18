الزاملي: فلاحون من الطارمية يديريون مزارع وبساتين تابعة للإرهابيين

2020/07/18 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي، السبت، من أن استهداف آمر اللواء 59 بالجيش العراقي في قضاء الطارمية ينذر بخطر، فيما كشف عن وجود مزارع وبساتين تابعة للجماعات الإرهابية تدار من قبل الأهالي.وقال الزاملي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “استهداف امر لواء ٥٩ ينذر بخطر وخصوصاً ما تشهده […]

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