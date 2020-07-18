الرافدين يعلن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين

2020/07/18 | 09:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف اوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الأموال”.واضاف ان “المصرف مستمر في التزاماته المالية تجاه المواطنين والمتعلقة بصرف الاموال والمستحقات الاخرى مع اتخاذ اساليب …

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