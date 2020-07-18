التربية تعلن توفير كامل شروط السلامة بالامتحانات الوزارية

2020/07/18 | 09:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنسَّقت وزارة التربية مع وزارتي الصحة والداخلية لتوفير الامن الصحي خلال الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي، بينما حققت نجاحا في تجربة التعليم الالكتروني والمنصات، مؤكدة وجود تفاعل قوي من قبل الطلبة والادارات المدرسية.وافاد مدير العلاقات والاعلام بالوزارة هيثم العزاوي، بحسب الصحيفة الرسمية، بأن "الوزارة تنسق مع وزارتي الصحة والداخلية والدفاع المدني والجهات الخدمية لتوفير الامن الصحي لطلبة السادس الاعدادي خلال فترة الامتحانات الوزارية النهائية الدور الاول للعام الدراسي الحالي2019 – 2020"، منوها بان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات اعدت خطة لتوزيع الطلبة والهيئات التدريسية "المراقبين" بين المراكز الامتحانية بشكل سيضمن الشفافية في اجراء الامتحانات الوزارية دون حدوث اي خرق فيها".ولفت إلى، أن "الوزارة مستعدة لاجراء الامتحانات ولايوجد اي تأخير او تأجيل فيها"، مشيرا الى "وجود اجراءات ستسبق دخول الطلبة الى القاعات الامتحانية للاطمئنان على سلامتهم وسلامة الهيئات التدريسية مع التشديد على اتباع الاجراءات الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا بين الطلبة اثناء تأديتهم الامتحانات وخلق اجواء صحية وقائية تربوية ملائمة لهم".على الصعيد نفسه بين العزاوي ان "الوزارة رصدت من خلال متابعتها عمل المنصات الالكترونية في المديريات والمدارس وجود تفاعل كبير من قبل الطلبة والهيئات التدريسية، ما يثبت ذلك نجاحها رغم انها تطبق لاول مرة في البلاد والامكانيات المحدودة لدى الوزارة"، منبها على ان ماتقدمه المنصات الالكترونية اشبه مايمثل الدوام للطلبة بالمدارس، اذ تقدم دروساً بطرق حديثة تمكنت من خلالها الوزارة من استقطاب الاهتمامات العلمية للطلبة من خلال المتابعة المستمرة مع المدرسين عبر المنصة والتفاعل في الدروس المقدمة من خلالها، مضيفا ان الوزارة تمتلك امكانيات محدودة الا ان التجربة نجحت".وأضاف، أن "توفير التطوير لها في المستقبل القريب من اجل ديمومتها واستخدامها وقت الازمات خصوصا في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا وسيطرتها على حركة وعمل جميع القطاعات في البلاد".

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