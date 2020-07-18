نحو استعادة اليسار المناهض للرأسمالية بريقه - النهج الديمقراطي

2020/07/18 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي لقد عانى اليسار في العالم، منذ ثمانينات القرن الماضي، من هيمنة الفكر الاصلاحي وسطه.



غير أن الأوضاع العامة في العالم بدأت تتغير لصالح اليسار المناهض للرأسمالية، خاصة مع انفجار أزمة الرأسمالية، سنة 2008، وجائحة كوقيد- 19:– هكذا يتأكد، أكثر فأكثر، تعفن الرأسمالية وتهديدها للبشرية بالفناء وبالتالي الضرورة القصوى لتجاوزها.– وفي وقت تخوض فيه الرأسمالية صراعا طبقيا، لا هوادة فيه، ......





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