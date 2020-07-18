الحمامي: منفذ جريشان مع الكويت مخصص للاميركان وغير خاضع للعراق

2020/07/18 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس النواب كاظم فنجان الحمامي ، السبت، ان منفذ جريشان مع الكويت مخصص للاميركان، مبينا ان الجانب الكردي ملزم بتسليم المنافذ الحدودية في الاقليم لبغداد.وقال الحمامي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “اغلب المنافذ في العراق ليست تحت سيطرة الحكومة وان المنظومة الإدارية الخدمية في المنافذ منظومة فاسدة”، مبينا أن “وزارة […]

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