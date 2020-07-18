اطلاق المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين

2020/07/18 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم السبت، عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المصرف اوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الاموال"

وأضاف أن "المصرف مستمر في التزاماته المالية تجاه المواطنين والمتعلقة بصرف الاموال والمستحقات الاخرى مع اتخاذ اساليب الوقاية الصحية".

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