2020/07/18 | 09:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان "المصرف اوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الاموال".واضاف ان "المصرف مستمر في التزاماته المالية تجاه المواطنين والمتعلقة بصرف الاموال والمستحقات الاخرى مع اتخاذ اساليب الوقاية الصحية".

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