2020/07/18 | 09:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل إلى منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل إلى منفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).