مصرف الرافدين يعلن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين

2020/07/18 | 09:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.

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