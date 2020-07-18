استهداف منزل مدير سجن العمارة المركزي بعبوة ناسفة

2020/07/18 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، السبت (18 تموز 2020)، باستهداف منزل مسؤول في سجن العمارة المركزي ب...





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