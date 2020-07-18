2020/07/18 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر مطلع، السبت (18 تموز 2020)، بوصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منفذ زرباطية الحدودي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يصل الى منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-واسط
أفاد مصدر مطلع، السبت (18 تموز 2020)، بوصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منفذ زرباطية الحدودي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يصل الى منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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