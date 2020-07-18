الصحة العامة: إجراءات صارمة سترافق الافتتاح الجزئي والتباعد سيطبق حتى داخل الطائرات

2020/07/18 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدتْ دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، السبت (18 تموز 2020)، أنّ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بالتعايش مع فيروس كورونا تم اتخاذها بسبب الاعباء الاقتصادية الكبيرة على البلاد.وقال مدير عام دائرة وعضو خلية الازمة، رياض عبد الامير، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اسبابها الاعباء الاقتصادية الكبيرة على البلاد، والمواطنون بصورة عامة".وأشار إلى، أن "أغلب الأسر حاليا تعيش في حالة حرج كبير نتيجة الاجراءات الوقائية الصارمة في العديد من المجالات، فضلا عن وجود العديد من الخريجين لا تستطيع الدولة تعيينهم مركزيا بسبب عدم قدرتها المالية على تأمين رواتبهم، لذلك ارتأت الدولة اتخاذ قرارات مناسبة للمحافظة على المواطنين من جانب، وايجاد فرص عمل لهم".وأضاف، أن اللجنة "قررت افتتاح بعض المجالات الاقتصادية المهمة"، مؤكدا أن "هذا لا يعني اطلاق التعايش مع الفيروس ولا يعني باننا سيطرنا عليه، او رفع كل الاجراءات الاحترازية".ولفت إلى أن "تقليل ساعات الحظر يقابلها التشديد على الالتزام بالاجراءات الوقائية الشخصية".ونوه عبد الأمير إلى أن "قرار افتتاح المطارات ليس بالطريقة المماثلة قبل الجائحة وانما وفق الالتزام بالاجراءات الاحترازية لتأمين منع انتقال العدوى بين المسافرين داخل صالات المطار من خلال ارتداء الكمامات والكفوف، وفحص المسافرين قبل الدخول الى المطار من قبل الفرق الصحية بقياس درجة الحرارة، فضلا عن التأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى داخل الطائرة مع الالتزام بالوقاية الشخصية".وبين، أن "على المسؤولين الاداريين في المولات تطبيق جميع التعليمات الصادرة عن خلية الازمة بشكل إلزامي"د عبر فحص المتبضعين قبل دخولهم من قبل الفرق الصحية، والالتزام بالوقاية الشخصية، والتباعد الاجتماعي خشية ارتفاع الاصابات بين الناس، وهذه الاجراءات تعتمد على استمرار عمل تلك المؤسسات، والتزام المواطن بالدرجة الاولى".وشدد على أن "ترك مسافة متر الى متر ونصف المتر بين فرد واخر، وتجنب الاماكن المغلقة والمزدحمة، وغسل اليدين او تعقيمهما قبل تناول الطعام، وعدم لمس الوجه، حفاظا على حياة المواطنين".أوضح، أن "تأجيل افتتاح دور العبادة بسبب صعوبة الالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل المصلين، آملا في المستقبل بافتتاح الجوامع والحسينيات لانها تحتاج الى مراقبة ومتابعة مشددة من قبل الفرق الصحية، بعد التاكد من التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية".

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بغداد اليوم _ ديالى

نعت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، وفاة احد منتسبيها اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنعى فقيدها الراحل الممرض علي احمد بريسم المنسوب إلى قطاع بلدروز،إثر إصابته بوباء كور

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بوفاة نزيل محكوم بالإعدام داخل زنزانته في سجن الحوت بذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "النزيل توفي، بسجن الناصرية المركزي المعروف بسجن الحوت، نتيجة مرض مزمن".

وأضاف أن &quo

بغداد اليوم - بابل

اعلن اعلام صحة بابل، الجمعة، اصابة طفل يبلغ من العمر يومين بكورونا في مستشفى المحاويل العام.

وذكر اخصائي طب الاطفال في مستشفى المحاويل العام الدكتور محمد مهدي كاظم الطائي ان "طفلا يبلغ من العمر يومي

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