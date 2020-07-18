ائتلاف النصر يرحب بنفي الكونفدرالية من قبل البعثة الاممية

2020/07/18 | 09:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق حيد العبادي عن ترحيبه بنفي بعثة الامم المتحدة لصيغة الكونفدرالية....

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