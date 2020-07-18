كاسياس يعود إلى ريال مدريد

2020/07/18 | 09:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 5 سنوات على رحيله عن ريال مدريد الإسباني، يعود حارس المرمى الأسطوري إيكر كاسياس إلى النادي الملكي، لكن بعيدا عن المستطيل الأخضر.وأفادت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، أن كاسياس سيعمل مستشارا ومساعدا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي يريده بالقرب منه.وهذه أول وظيفة يشغلها كاسياس (39 عاما) بعد اعتزاله كرة القدم.وقالت […]

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