ما لن تراه في متاجر البقالة بعد كورونا

2020/07/18 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيرت جائحة فيروس كورونا كل شيء في حياتنا تقريباً، بما في ذلك طريقة التسوق بما فيها من البقالات التي ستتطرأ عليها تغييرات كثيرة منتطرة.فيما يلي مجموعة أدوات وبضائع ستختفي من البقالة وفق موقع إم إس إن الإلكتروني: الكميات غير محدودة بعد الإغلاق بسبب كورونا في مارس (آذار) الماضي، بدأ الناس في اكتناز الإمدادات […]

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