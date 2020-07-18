القصبي ينعى فنانا سعوديا توفي بكورونا

2020/07/18 | 09:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الفنان السعودي ناصر القصبي، الجمعة، مواطنه الفنان سعد التمامي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد.وعبر حسابه على موقع “تويتر”، غرد القصبي عن الراحل: “رحمة الله على المونولوجست – سعد التمامي – الذي توفي البارحه نتيجه إصابته بالكورونا” .وأردف: “أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد.وكان بإمكانه […]

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