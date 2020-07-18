العراق في ورطة بعد تأجيل ودية فلسطين

2020/07/18 | 09:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، من مواجهة المنتخب الوطني العراقي ودياً خلال شهر أيلول المقبل.وتلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بريداً الكترونياً من الاتحاد الفلسطيني، يبلغه باعتذاره عن خوض المباراة التي كان من المقرر اقامتها في الرابع عشر من شهر أيلول المقبل.ومن المؤمل ان تسعى الهيئة التطبيعية الى تأمين مباراة ودية بدلاً …

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