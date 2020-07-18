المحمداوي : قرارات لجنة الصحة والسلامة تخبط غير مدروس

2020/07/18 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتقد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، معتبرا قراراتها متناقضة وتبين مدى التخبط في إدارة الأزمة الصحية في العراق.وقال المحمداوي في بيان صحفي ” لقد اشرنا سابقا ونؤكد حاليا أن هذه اللجنة يشوبها الكثير من عدم المهنية ولاسيما بعد إضافة عدد من المستشارين من خارج المنظومة الصحية وعدم الأخذ […]

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