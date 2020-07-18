ليبيا - تركيا - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/07/18 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي صمت مطبق يخيم على طهران ، فلم تنطق بكلمة حق او باطل فيما يقوم به اوردغان من نقل للإرهابيين من سوريا الى ليبيا ، ولا تقل امريكا صمتاً عنها .



يشعر التونسيون بخطر تجمع الإرهابيين على حدودهم مع ليبيا ، ومثلهم يشعر الجزائريون بهذا الخطر المنقول بطائرات العسكر العثماني ، اما مصر فهي المستهدفة بعد ليبيا ، ولكن مصر لم تكن غافلة ، ولم تتأخر عن اتخاذ الخطوات المناسبة .الجيوش التركية ال ......





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