2020/07/18 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الجراح توقفت عن الصراخ والأم كفكفت دموعها والوالد أجل حسراته وآهاته وجماهير انتفاضة الجوع والغضب أخذت تلملم خيامها وتنظف الشوارع وتعود إلى بيوتها حينما تلمس حقيقة ومصداقية الوعود وتنفيذ مطاليبهم التي بذلوا من أجلها الدماء والدموع ..



هذا هو موسم النصر ورحيل عذابات الليالي المرعبة وهذه أمانينا التي تحدرت عبر السنين المجدبة بعد أن تجاوزنا حدود الألم وتمردنا على سهر مآقينا التي لا تنام وسنتذكر أيام ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلم اليقظة - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلم اليقظة - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).