نشوب حريق في مخيم للنازحين في دهوك

2020/07/18 | 09:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن اندلاع حريق في احدى مخيماتها للنازحين في محافظة دهوك مما ادى الى احتراق عشرة كرفانات للنازحين دون وقوع خسائر بشرية .وقال مسؤول فرع الوزارة في محافظة دهوك اسكندر محمد امين ان ” حريقا اندلع في مخيم قاديا وسط المحافظة دون وقوع اية اصابات بشرية ” ، مبينا ان الحريق […]

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