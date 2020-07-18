القبض على متهمين اثنين بحوزتهم (250) قرصاً مخدراً في ذي قار

2020/07/18 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، السبت، القبض على متهمين اثنين بحوزتهم (250) قرصاً مخدراً.وذكرت الشرطة في بيان تلقته “تقدم” انه “تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية وبإيعاز من قبل قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائل باستمرار الممارسات الامنية ومتابعة المشتبه بهم، بناءً على معلومات دقيقة تمكنت خلية استخبارات …

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