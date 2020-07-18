لأول مرّة.. زراعة قلب صناعي لشاب عشريني في لبنان

2020/07/18 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن عملية -هي الأولى من نوعها في البلاد- أجريت لشاب عشريني بزراعة قلب صناعي له بديلا لقلبه الضعيف.وذكرت صحيفة “النهار” أن الشاب محمد نصاص، البالغ من العمر 23 عاما، عانى من قصور حاد في البطين الأيمن والأيسر في القلب، ومكث في مستشفى طرابلس الحكومي شهرين ونصف؛ أملا في التعافي، […]

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