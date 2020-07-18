الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتعقب “داعش” في اربع مناطق بديالى

2020/07/18 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش الارهابي في 4 مناطق بديالى.وقال الناطق الاعلامي لمحور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من لواء 110 في الحشد الشعبي انطلقت في عملية عسكرية لتعقب تنظيم داعش الارهابي في مناطق تل سليمة وقرية المعدان والطبج […]

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