تركيا تعلن قتل عنصرين من العمال الكردستاني بغارة جوية شمالي العراق

2020/07/18 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت (18 تموز 2020)، تنفيذ غارة جوية في مناطق شمالي العراق أدت إلى قتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة أنباء تركية، عن الدفاع بيانها، أنه "تم تحييد إرهابيين اثنين من منظمة (بي كا كا)، شمالي العراق"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين الاثنين تم تحييدهما في عملية جوية بمنطقتي زاب وأفاشين، شمالي العراق"، بحسب تعبيرها.

وشددت وزارة الدفاع التركية على "مواصلة عملياتها حتى القضاء على آخر إرهابي"، على حد قولها.

وأطلقت القوات التركية، عمليات داخل العراق، منها عملية سُميت بـ "مخلب النمر"، من أجل ملاحقة عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه تركيا على لائحة الإرهاب.

واستنكرت الأوساط الحكومية والسياسية في العراق، القصف التركي والعمليات العسكرية التي تجريها القوات التركية في شمالي العراق، حيث تسببت بعض العمليات بمقتل عدد من المدنيين، بحسب مصادر أمنية.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد كشف، الخميس (09 تموز 2020)، عن حقيقة وجود تنسيق بين العراق وتركيا بشأن العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.

وقال الصحاف في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم): "نحن إذ نُدين ونرفض وبأشد العبارات الأعمال الاستفزازية العسكرية وأحادية الجانب التي تقوم بها تركيا، فإننا نؤكد عدم وجود تنسيق مع الحكومة العراقية"، لافتاً إلى أن "هذه الأفعال ستسهم في رفع وتيرة التصعيد على الشريط الحدودي بين البلدين، ولن تعود بخير على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة؛ بل سينعكس ذلك على الأمن الإقليمي، لذا ندعو الأسرة الدولية إلى أخذ دورها في دعم حق العراق في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه".

واضاف أن "القوانين الدولية تكفل للعراق حق الرد، وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الارتكان إلى ورقة التبادل التجاري التي تزيد على 16 مليار دولار سنوياً لصالح تركيا، ووجود عشرات الشركات التركية المقيمة في العراق".

وتابع الصحاف أن "كل ذلك يعد مصادر قوة وخيارات أمام وزارة الخارجية، إلا أننا نعوِّل على الارتكان إلى قواعد حُسن الجوار وحفظ المصالح في دائرة من التوازن واحترام السيادة واستدامة التنسيق المشترك في كل ما من شعبه ان ينعكس على الشعبين الجارين".

وأشار الى انه "لا نزال نرى في الحل السياسي سبيلاً لتجاوز الاعتداءات المتكررة؛ لكننا في المقابل نمتلك أوراق قوة".

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