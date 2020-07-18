تجهيز ذي قار بـ 7 أطنان من الأوكسجين لمساعدتها بإنهاء شحته

2020/07/18 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصناعة، السبت (18 تموز 2020)، تجهيز محافظة ذي قار بـ 7 طن من غاز الاوكسجين الطبي لرفد مستشفيات المحافظة .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة للصناعات الفولاذية جهزت محافظة ذي قار بـ 7 طن من سائل الأوكسجين الطبي".

واضاف البيان أن "هذا التجهيز من الاوكسجين للمحافظة من اجل تلبية إحتياجاتها بالكامل لمواجهة وباء كورونا".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تدارس الأحد (12 تموز 2020)، مع محافظ ذي قار ومدير شرطتها ملف كورونا وتوفير الاوكسجين.

وقال مكتب الكاظمي إن الاخير "استمع خلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية، الى إيجاز عن الأوضاع في المحافظة، كما استعرض مع المسؤولين آخر الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للأهالي وتحقيق مطالبهم، وحفظ الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأشار الكاظمي الى ان "أبناء ذي قار بوعيهم ووطنيتهم المشهودة كانوا الصوت الأول في حمل هموم العراقيين.



وصدحوا بالمطالب الحقّة في تظاهراتهم بما يمثّل كل العراق وليس أبناء المحافظة فقط"، مبيناً انه "مثل ما كانت ذي قار رمز انبثاق الحضارة الإنسانية قبل التأريخ، فإنها اليوم أنموذج للمسؤولية و الوعي بحقوق وواجبات المواطنة الحقّة".

وتدارس رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة من قبل دوائر المحافظة الخدمية، وفي مقدمتها عملية توفير الأوكسجين لمستشفيات المحافظة وتعزيز ملاكاتها الطبية المجاهدة بما يخدم مواجهة جائحة كورونا وحفظ أرواح الناس.

وأوضح أن "خدمة المواطن في ذي قار هي واجب وشرف لأجهزة الدولة، لهذا فإننا عازمون على عدم الإبقاء على شاغل منصب ثبت فشله"، مؤكدا على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة الخدمية بما يضمن حق المواطن في تلقي خدمة تليق به وباسم ذي قار".

ووجّه الكاظمي "المسؤولين ببذل غاية الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أسباب التلكؤ الحاصل في أسرع وقت ممكن".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

وجَّهتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الأهلية بالسماح للطلبة بالدخول إلى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات بغض النظر عن دفعهم أجور الأقساط الدراسية، وتأجيل دفع الأقساط إلى حين تسليم النتائج أو إلى

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية ،اليوم الجمعة، ضبط 20 حاوية بوثيقة إطلاق وشهادة مطابقة مزورتين في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

وقالت الهياة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة تمكن من ضبط &n

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني بفتح تحقيق بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له احدى الطبيبات المنتسبة لدائرة صحة البصرة .

وقال مدير مكتب محافظ البصرة عماد عبد الخالق العيداني في بيان صحفي صد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تجهيز ذي قار بـ 7 أطنان من الأوكسجين لمساعدتها بإنهاء شحته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تجهيز ذي قار بـ 7 أطنان من الأوكسجين لمساعدتها بإنهاء شحته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).