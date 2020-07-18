باحثون من سنغافورة يكتشفون أجساماً مضادة لكورونا


باحثون من سنغافورة يكتشفون أجساماً مضادة لكورونا
2020/07/18 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد الييوم- متابعة

أعلن باحثون في سنغافورة، أنهم اكتشفوا أجساما مضادة تهاجم فيروس كورونا عبر أربعة أماكن، وتحيده تم...

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