باحثون من سنغافورة يكتشفون أجساماً مضادة لكورونا

2020/07/18 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد الييوم- متابعة

أعلن باحثون في سنغافورة، أنهم اكتشفوا أجساما مضادة تهاجم فيروس كورونا عبر أربعة أماكن، وتحيده تم...





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