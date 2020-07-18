2020/07/18 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياض المسعودي لـ / نينا / : ملف فساد المنافذ الحدودية واحد من ٤٢ ملفا كبيرا يستنزف واردات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 09:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياض المسعودي لـ / نينا / : ملف فساد المنافذ الحدودية واحد من ٤٢ ملفا كبيرا يستنزف واردات الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياض المسعودي لـ / نينا / : ملف فساد المنافذ الحدودية واحد من ٤٢ ملفا كبيرا يستنزف واردات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).