2020/07/18 | 09:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وسم #الطارمية الى الترند في العراق عقب استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي بهجوم إرهابي في منطقة الطارمية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اغتيال امر اللواء 59.. العراقيون يطالبون بتجفيف الارهاب في الطارمية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اغتيال امر اللواء 59.. العراقيون يطالبون بتجفيف الارهاب في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).