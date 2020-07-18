حماس تستنجد بتركيا لتحرير معتقليها في ليبيا وأخبار عن تململ تركيّ

2020/07/18 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي-رام الله/..رغم العلاقات الوثيقة التي تجمع حركة المقاومة الإسلامية حماس بتركيا، فإنّ بعض الأحداث تطفو على السطح من فترة لأخرى لتوتر طبيعة هذه العلاقة السياسية وتضعها محل مراجعة.مؤخرا، انتقد بعض قياديّي حركة حماس تركيا لأغراض متعلقة بليبيا التي تعيش حربًا بالوكالة على أراضيها.ذلك أنّ بعض المصادر تتحدّث عن وجود معتقلين ينتمون […]

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