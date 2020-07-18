رئيسة وزراء الدنمارك تقطع شهر العسل لتحضر القمة الاوربية

2020/07/18 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد نحو يومين من احتفال رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن بحفل زفافها، قطعت شهر العسل الذي تقضيه برفقة زوجها، للمشاركة في حضور قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.ونشرت فريدريكسن صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، وهي على متن طائرة وترتدي بذلة تحمل اللون البرتقالي، والكمامة الوقائية من فايروس كورونا المستجد.وعلقت رئيسة […]

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