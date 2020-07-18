“غوغل” تختبر تقنية جديدة يمكنها اكتشاف الزلازل وتسونامي مبكرا

2020/07/18 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اكدت شركة “غوغل” الأمريكية إنها تختبر تقنية جديدة، يمكنها اكتشاف الزلازل وموجات تسونامي بصورة مبكرة وقبل وقوعها بفترات طويلة.وأوضحت “غوغل” في تقرير نشره موقع “تايمز نيوز ناو” أنه يمكنها الكشف عن الزلازل وأمواج تسونامي بصورة مبكرة، عن طريق الكابلات البحرية التي تربط شبكة الإنترنت في كل العالم.وأشارت “غوغل” إلى أنه أجرت مجموعة […]

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