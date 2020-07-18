اعتقال 4 أشخاص بنيويورك لطمسهم عبارة

2020/07/18 | 10:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة احتجز رجال شرطة نيويورك، أربعة أشخاص، قاموا بتلطيخ بالطلاء شعار "حياة السود مهمة"، في الجادة الخامسة قرب ناطحة سحاب "برج ترامب".وقال الممثل الرسمي لمديرية الشرطة في نيوورك: "هم قيد التوقيف حاليا، وستوجه التهمة ضدهم".لكنه لم يحدد، عن أية تهمة يدور الحديث بالضبط.وأضاف، متحدثا عن أسباب تصرف المعتقلين: "قالوا إنهم كانوا يحتجون بهذا الشكل، وهذا دافعهم الوحيد".وظهر في اللقطات، التي نشرتها قناة NBC، عدة أشخاص وهم يلطخون العبارة، بطلاء أزرق غامق.وخلال ذلك، صاحوا: "كل حياة مهمة".وبالإضافة إلى ذلك، سمع شعار آخر على الشريط - "حياة رجال الشرطة مهمة".ويرمز اللون الأزرق الغامق، في الولايات المتحدة، تقليديا لرجال الشرطة.

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