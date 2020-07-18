تعيين 7 آلاف شخص على ملاك تربية نينوى

2020/07/18 | 10:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أعلنتْ مديرية تربية محافظة نينوى، السبت، نتائج تعيينات سبعة آلاف درجة وظيفية على ملاكها.وبين معاون مدير تربية نينوى خالد الشاهين، أن "تربية المحافظة أعلنت نتائج التعيينات لسبعة آلاف درجة وظيفية مخصصة لها بعد تدقيق ومتابعة دامت سبعة أشهر من قبل لجان رئيسة وساندة، فضلا عن التدقيق اليدوي والالكتروني من اجل ضمان عدم حصول اي غبن للمتقدمين البالغ عددهم 154 الف متقدم لهذه الدرجات".وأشار الشاهين، إلى أن "المديرية فتحت باب الاعتراضات ابتداء من اليوم السبت عبر 21 مركزا في مدينة الموصل وباقي الاقضية والنواحي في المحافظة"، لافتاً إلى أنها "ستواصل تسلم الاعتراضات طيلة الأسبوع الحالي وحتى نهاية يوم الخميس المقبل، مضيفا أن أبرز المشكلات التي واجهت المديرية في عملية إعلان النتائج وفرزها هي المشكلات المتعلقة ببطاقة السكن ولكن تم تجاوزها من قبل اللجان المشكلة بتدقيق أسماء المتقدمين".

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