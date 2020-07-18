جائحة كورونا تهدد بزيادة خفض معدلات الإنتاجية

2020/07/18 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على واضعي السياسات دفع نمو الإنتاجية لوضع أهداف التنمية على المسار الصحيح جيلا بازارباشيوغلو نائبة الرئيس، النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات أيهان كوسى مدير مجموعة آفاق التنمية في مجموعة البنك الدولي مما لا شك فيه أن نمو إنتاجية العمل- أي الناتج الذي يحققه كل عامل- هو المصدر الرئيسي لنمو نصيب الفرد من الدخل على […]

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