انتقادات لحكومة الكاظمي بسبب عدم إقرار موازنة 2020

2020/07/18 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيسُ ديوان الرقابة المالية الأسبق عبد الباسط تركي، السبت، مجلس النواب الى دعم الحكومة في الاسراع باقرار موازنة 2020، مؤكداً ان الاضرار المالية يمكن ان تزيد في حال استبعاد اقرارها.وقال تركي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “استبعاد اقرار قانون الموازنة العامة، يمثل غيابا لاجازة التصرف بالمال العام، لذلك يجب على الحكومة […]

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