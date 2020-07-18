2020/07/18 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أسبق يكشف حجم الرواتب في موازنة 2020 ويتحدث عن 'مثلث موت') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أسبق يكشف حجم الرواتب في موازنة 2020 ويتحدث عن 'مثلث موت') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).