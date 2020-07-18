زوج نانسي عجرم: لم اكن اعلم اني أطلقت على الموسى 18 رصاصة!

2020/07/18 | 10:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم تصريحات هي الاولى من نوعها للرأي العام، حول عملية قتله للشاب السوري محمد الموسى في شهر...

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