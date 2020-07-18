الاتحاد الافريقي يدعو الى قمة مصغرة عاجلة لبحث ملف سد النهضة

2020/07/18 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل الاتحاد الإفريقي على تنظيم قمة “مصغرة” حول سد النهضة الإثيوبي، الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي تتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، خلال تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.وأنهى … Readmore

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