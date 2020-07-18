كم من الوقت يجب أن تصوم لفقدان الوزن؟

2020/07/18 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أفادت دراسة حديثة أن هناك نظامين غذائيين للصوم، يُعرفان باسم نظام غذائي محدود الوقت، أثبتا فعاليتهما في فقدان الوزن.وكشفت الدراسة التي نشرها باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو، عن نتائج تجربة سريرية قارنت نظاما غذائيا مقيدا بـ4 ساعات واتباع نظام غذائي مقيد لمدة 6 ساعات بمجموعة مراقبة.وقالت كريستا فارادي، أستاذة التغذية […]

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