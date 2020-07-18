امانة بغداد: محلتان سكنيتان تدخلان الخدمة خلال ايام

2020/07/18 | 10:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، السبت، عن تحقيق ملاكاتها في دائرة المشاريع نسب انجاز متقدمة في ما يخص تطوير واكساء المحلتين (893، 895).وذكرت الأمانة في بيان تلقته “تقدم” ان “دائرة المشاريع باشرت في وقت سابق بأعمال تطوير واكساء المحلتين المذكورتين، والتي تعتبر من الافرازات الحديثة”.وأضافت ان “الاعمال تضمنت فتح بوكس ترابي وفرش وحدل للحصى ومن …

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