2020/07/18 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط، السبت، على انخفاض طفيف الا انها ظلت متماسكة فوق 40 دولارا نتيجة استمرار التوترات بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام على مستوى العالم وهما الولايات المتحدة والصين.وأغلقت أسعار مزيج برنت تحميل ايلول على انخفاض بلغ 25 سنتا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يحافظ على اسعاره فوق ال40 دولاراً بسبب استمرار التوترات بين الدول الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يحافظ على اسعاره فوق ال40 دولاراً بسبب استمرار التوترات بين الدول الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).