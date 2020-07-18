مصرف الرافدين يعلن البدء بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين

2020/07/18 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن “المصرف أوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الأموال”.وأضاف المكتب، أن … Readmore

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