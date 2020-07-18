حفيد مفجر ثورة العشرين: على الحكومة انهاء الوجود الأميركي .. مستعدون للموت لاخراج المحتل

2020/07/18 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب حفيد مفجر ثورة العشرين الشيخ شعلان ابو الجون، السبت، الحكومة العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية بما فيها الأمريكية، محذرا من محاولة الالتفاف على قرار مجلس النواب باخراج القوات الأجنبية من العراق .وقال الشيخ آمر الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شعبنا الأبي لا يمكن أن يرضى ببقاء الاحتلال […]

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