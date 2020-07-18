رفع الحظر الكلي.. ذي قار تعلن انخفاض ذروة كورونا في احدى مناطقها

2020/07/18 | 10:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قار أعلن مسؤول محلي في ذي قار ، السبت، رفع الحظر الكلي عن إحدى مناطق المحافظة بعد انخفاض في ذروة الجائحة.وقال قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج، في بيان، إن "ادارة القضاء قررت العمل بتطبيق الحظر الجزئي بعدما كان كليا في ظل وباء كورونا"، مبينا أن القرار يأتي بعدما أكد الأطباء الاختصاص في خلية الازمة بالقضاء أن منحنى ذروة الفيروس بدأ بالانخفاض من ناحية الخطورة."وأضاف فرج أن "ساعات رفع الحظر تبدأ من السادسة صباحا وحتى السابعة مساء".

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